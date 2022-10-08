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Araçtaki polis memurlarının, il dışı görev nedeniyle Balıkesir´e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Erdem ve aynı araçtaki polis memuru Hızır Bekir Baybora ile kamyonet sürücüsü Kocaçam yaralandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ümit Erdem´in kullandığı hafif ticari araç ile Hüseyin Kocaçam idaresindeki kamyonet, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Büyükdere Mahallesi Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

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