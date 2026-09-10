Olay, 7 Eylül tarihinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte iki farklı araçla başka bir sürücüyü ısrarla takip eden ve ardından önünü keserek saldıran şahıslara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti.

Görüntüleri incelemeye alan ekipler, kısa sürede olaydaki şüphelilerin kimliklerini tespit ederek aynı gece R.Ş.D. ve M.Ö. isimli kişileri yakalayıp gözaltına aldı.

Araçlarında Glock Marka Tabanca Çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerin kullandığı araçlarda polis ekipleri tarafından detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 adet Glock marka 9 mm tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Trafik güvenliğini hiçe sayan ve dehşet anlarına sebep olan şüphelilere adli işlemlerin yanı sıra ağır idari yaptırımlar uygulandı:

Şahısların sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu.

Her bir şüpheliye "Trafikte Saldırı Amacıyla Israrla Takip Etme" fiili kapsamında ayrı ayrı 180'er bin lira idari para cezası kesildi.

Olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.