Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "4 Sahra Acil Müdahale Merkezi, 51 ambulans, 168 ambulans personeli, 15 UMKE Timi, 67 UMKE personeli, göçük alanında dönüşümlü çalışan 22 görevli, bunlara ilave 44 çalışma arkadaşı… Ve sizin yüreğiniz Bartın’da" sözlerini kullandı.

Tahliye ve arama kurtarma ekiplerince ocaktan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Olay yerinde kurulan Acil Müdahale Merkezi'nde de yaralılara müdahale ediliyor.

AFAD bölgeye 5 ilden daha takviye ekip yönlendirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

AFAD da yaklaşık 100 personel, 26 araç ve 3 koordinasyon tırıyla arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

"Kızılaycılar Amasra'da"

Türk Kızılay'ın afet ekipleri ve 12 öncü aracı da patlama bölgesine ulaştı.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri, olası kan ve plazma ihtiyacına karşı Bartın ve çevre illerde bulunan hastanelere kan sevkiyatı yapıldığını bildirdi.

Türk Kızılayda görevli 60 personel ve 40 gönüllü de arama kurtarma çalışmalarına katılanlar ile madenci yakınlarına gıda desteğinde bulunuyor.

Psikososyal destek ekipleri bölgede

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, patlama sonrasında psikososyal destek ekiplerinin de hızla bölgeye intikal ettiğini ve süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bartın Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve mahsur kalan işçilerimize geçmiş olsun dileklerimizle dualarımızı gönderiyoruz."

40 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin, "Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk" dedi.