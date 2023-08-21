Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'da Başbakan Viktor Orban ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de başkent Budapeşte'ye geldi.

İki ülke arasında doğalgaz anlaşması

Ziyaretler sırasında heyetler arasında önemli anlaşmalar da yapıldı.

BOTAŞ ve Macaristan'ın MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandı.

Böylelikle Türkiye, ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğalgaz ihracatı gerçekleştirecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.