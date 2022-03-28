4 bin 630 zehir taciri gözaltına alındı
Son bir haftada ülke genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 bin 630 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 28.03.2022, 17:22
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 80 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 4 bin 630 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 336 kilogram esrar, 224 kilogram skunk, 81 kilogram eroin, 19 kilogram kokain, 207 kilogram metamfetamin, 83 kilogram bonzai, 38 kilogram kimyasallar, 16 kilogram afyon sakızı, 7 bin captagon, 9 bin ecstasy, 80 bin sentetik ecza, 437 kök kenevir bitkisi, 70 tabanca/tüfek ve 84 bin 160 lira para ele geçirildi.
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