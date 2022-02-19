Kahramanmaraş’ta tarihi narkotik operasyonu
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimize yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak harekete geçen ekiplerimiz, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Salim CEBELOĞLU’nun bizzat yönettiği operasyonda organizasyonun tüm unsurlarını deşifre etmek için başlatılan sıkı takip ile aynı organizasyon içerisinde hareket eden 8 şüpheli suç unsurları ile birlikte yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2022, 10:32 19.02.2022, 10:39
Yakalanan 8 (sekiz) şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde narkotik madde arama köpeği Alfi ile yapılan aramalarda şüphelilerden toplam 43.000 (Kırk Üç Bin) adet Captagon, 415 gr Metamfetamin, 2 adet hassas terazi çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan ambalaj ile birlikte çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan 43.000 (Kırk Üç Bin) adet Captagon ile 2022 yılı içerisinde ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük 3. yakalama ve ilimizin tarihi rekor yakalaması gerçekleştirilmiştir.
Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından H.H., A.G., M.Z., H.A., M.G., M.Ç., Y.Y. ve H.H. isimli 8 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti kapsamında adli mercilere sevk edilmiştir.
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