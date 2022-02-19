Kahramanmaraş’ta tarihi narkotik operasyonu

Yakalanan 8 (sekiz) şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde narkotik madde arama köpeği Alfi ile yapılan aramalarda şüphelilerden toplam 43.000 (Kırk Üç Bin) adet Captagon, 415 gr Metamfetamin, 2 adet hassas terazi çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan ambalaj ile birlikte çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan 43.000 (Kırk Üç Bin) adet Captagon ile 2022 yılı içerisinde ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük 3. yakalama ve ilimizin tarihi rekor yakalaması gerçekleştirilmiştir.

Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından H.H., A.G., M.Z., H.A., M.G., M.Ç., Y.Y. ve H.H. isimli 8 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti kapsamında adli mercilere sevk edilmiştir.