Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla Azerbaycan Bulvarı’nın bir bölümünde geçici trafik düzenlemesine gidileceği duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Bulvarı üzerinde Müze Kavşağı’ndan Madalyalı Kavşağa gidiş istikameti, 21 Aralık 2025 ile 5 Ocak 2026 tarihleri arasında 15 gün süreyle araç trafiğine kapalı olacak.

Söz konusu süreçte bölgede altyapı yenileme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Trafik akışının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için uyarı levhaları, trafik işaretleri ve yönlendirmelere titizlikle uyulması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, çalışma yapılan güzergâhı kullanacak sürücülerin yoğunluk yaşamamaları adına mümkün olduğunca alternatif yolları tercih etmeleri istendi.