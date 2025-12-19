Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Aralık 2025 tarihinde Türkoğlu ilçesinde suçüstü yakalanan 3 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 29,78 gram metamfetamin, 2,29 gram esrar ile satışı yetkili makamların iznine tabi 7 adet sentetik hap ele geçirildi.

Aynı tarihte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise 14 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, toplumun huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.