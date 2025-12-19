AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen buluşmada Mahir Ünal, AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut ve ilçe teşkilatı üyeleri tarafından karşılandı.

Gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları masaya yatırılırken, yerel ve genel siyasi gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yürütülmesi planlanan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Mahir Ünal, teşkilat buluşmalarının önemine vurgu yaparak, Mustafakemalpaşa’da güçlü bir birlik ve dava bilinci gördüğünü ifade etti. Ünal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bursa Mustafakemalpaşa’da teşkilatımızla bir araya geldik. Bu buluşma; dava bilincinin, ortak sorumluluğun ve yerelden yükselen güçlü iradenin somutlaştığı kıymetli bir zemin oldu. Bu vesileyle misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri için İlçe Başkanımız Mutlu Turgut başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.”

Ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.