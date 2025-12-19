Özel bankalar, 2026 yılıyla birlikte ATM para çekme limitlerinde kapsamlı bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Bankacılık sektöründen edinilen bilgilere göre, özellikle artan nakit ihtiyacı ve mevcut limitlerin yetersiz kalması nedeniyle ATM kullanım koşulları yeniden düzenleniyor.

Yeni uygulama, “şube içi” ve “şube dışı” ATM ayrımı üzerinden hayata geçirilecek.

Şube içi ATM’lerde limit 50 bin TL’yi aşacak

Banka binası içinde veya şubeye bitişik noktalarda bulunan ATM’lerde, komisyonsuz günlük para çekme limitinin 50 bin TL’nin üzerine çıkarılması planlanıyor. Son yıllarda çoğu bankada 10 ila 15 bin TL arasında uygulanan ücretsiz çekim limitlerinin, enflasyon ve nakit ihtiyacı karşısında yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Bankalar, bu düzenleme ile özellikle yüksek tutarlı nakit ihtiyacı olan müşterilere kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Güvenlik ve operasyon avantajı etkili oldu

Şube içi ATM’lerin tercih edilmesinde güvenlik ve nakit yönetimi önemli rol oynuyor. Banknot dolumu, sayım ve teknik kontrollerin şube içinde daha kontrollü yürütülmesi, bankaların bu ATM’lerde daha yüksek limit uygulamasına gitmesini kolaylaştırıyor. Böylece hem risk hem de operasyon maliyetleri azaltılıyor.

Şube dışı ATM’lerde sınırlı artış

Metro istasyonları, alışveriş merkezleri ve cadde üzerlerinde bulunan şube dışı ATM’lerde de limit artışı gündemde. Ancak bu ATM’lerde günlük ücretsiz para çekme tutarının, şube içi ATM’lere kıyasla daha düşük tutulması bekleniyor. Sektör kaynakları, bu noktada limitlerin 50 bin TL’nin altında kalacağını ifade ediyor.

Yeni düzenleme ile bankalar, hem müşterilerin nakde erişimini kolaylaştırmayı hem de ATM kaynaklı operasyon giderlerini dengelemeyi amaçlıyor.