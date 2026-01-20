Hesaplar Paylaşımlar ve Etkileşimlere Göre İncelenecek

TikTok, çocuk güvenliğini artırmak amacıyla geliştirdiği yeni sistemle; profil bilgileri, paylaşılan videolar ve platform içi davranışları mercek altına alacak. Yapay zekâ destekli teknoloji, bir hesabın 13 yaş altı bir kullanıcıya ait olup olmadığına dair öngörüde bulunacak ve şüpheli hesapları inceleme sürecine dahil edecek.

Şüpheli Hesaplar İnsan Denetimine Aktarılacak

Otomatik sistem tarafından riskli olarak değerlendirilen hesaplar doğrudan kapatılmayacak. Nihai karar, insan moderatörler tarafından verilecek. Böylece yanlış tespitlerin önüne geçilmesi ve adil bir değerlendirme yapılması hedefleniyor.

Uygulama Aşamalı Olarak Devreye Alınacak

TikTok yetkilileri, yeni denetim teknolojisinin önümüzdeki haftalarda kademeli şekilde kullanıma sunulacağını açıkladı. Gizlilik ilkelerine uygun şekilde tasarlanan sistemin, pilot uygulama sürecinde binlerce reşit olmayan hesabın tespit edilmesini sağladığı bildirildi.

Hatalı Tespitlere Karşı İtiraz Hakkı Tanınacak

Yanlışlıkla yaş sınırı ihlali kapsamında işaretlenen kullanıcılar için itiraz yolu açık olacak. Kullanıcılar, yüz doğrulama, kimlik kontrolü ya da kredi kartı onayı gibi yöntemlerle yaşlarını kanıtlayabilecek.

Uzmanlardan Yasaklara Karşı Temkinli Yaklaşım

Çocuk koruma alanında çalışan bazı uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları, yalnızca platform yasaklarına dayalı çözümlerin yeterli olmayabileceği görüşünde. Uzmanlar, bu tür uygulamaların ebeveynlerde sahte bir güven algısı oluşturabileceğini ve çocukları internetin daha denetimsiz alanlarına itme riski taşıdığını vurguluyor.