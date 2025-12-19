Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Sümer Mahallesi’ne kazandırılan taziyeevinin açılışına katıldı. Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hayırseverler tarafından mahalleye kazandırılan tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Taziyeevi’nin açılışına; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Sümer Mahallesi Muhtarı Ökkeş Poyraz ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, taziyeevini gezerek incelemelerde bulundu.

Sümer Mahallesi’ne kazandırılan ve düzenlenen törenle hizmete açılan taziyeevinin hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Taziyeevleri yalnızca bir bina değil; acı günlerimizde komşuluk bağlarımızı güçlendirecek, dayanışmamızı pekiştirecek mekanlar. Bugün de Sümer Mahallemize kazandırılan bu tesisin açılışı için bir aradayız. Bu mekânın mahallemize kazandırılmasında emeği geçen tüm hayırseverlerimize ve mahalle muhtarımız Ökkeş Poyraz’a teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.