Organizasyon; Onikişubat Belediyesi, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maraşgücüspor iş birliğinde hayata geçirildi.

Büyük bir coşku ve heyecana sahne olan turnuvaya 16 lise katılım sağladı. Müsabakalar boyunca öğrenciler, sportif rekabetin yanı sıra centilmenlik ve dayanışma örneği sergiledi. Final karşılaşmasının ardından yapılan sıralamada Şehit İlhan Güleç Lisesi turnuvayı birinci olarak tamamlarken, Gülizar Şamil Aktaş Lisesi ikinci, Ali Rıza İşbilir Lisesi üçüncü, Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi ise dördüncü oldu.

Yetkililer, proje ile gençlerin spor yoluyla sosyal hayata daha aktif katılım sağlamasının, takım ruhunun geliştirilmesinin ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Turnuva, dereceye giren okullara ödüllerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.