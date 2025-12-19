2026 LGS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026 LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

16 Aralık 2025 itibarıyla sınava 179 gün kaldı.

2026 LGS başvuruları ne zaman?

2026 LGS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ancak önceki yıl uygulamasına bakıldığında, başvuruların Nisan ayının ilk haftasında e-Okul sistemi üzerinden alınması bekleniyor. MEB’den resmi açıklama geldiğinde tarihler netleşecek.

LGS denemeleri ne zaman?

MEB tarafından sunulan MEBİ platformu üzerinden 2. LGS deneme sınavı,

02 – 08 Aralık 2025 tarihleri arasında tüm 8. sınıf öğrencilerinin erişimine açılacak.

MEBİ nedir?

MEBİ (Bireysel Öğrenme Platformu), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ücretsiz bir dijital eğitim platformudur.

Platformda:

Konu anlatım videoları

Video çözümlü sorular

Deneme sınavları

Yapay zekâ destekli çalışma planları

yer alıyor.

Kimler kullanabilir?

Ortaokul ve lise öğrencileri, mezunlar, öğretmenler ve veliler.

Nasıl giriş yapılır?

EBA, e-Devlet veya MEBBİS hesaplarıyla giriş sağlanabiliyor.

2026 LGS sürecine dair tüm resmi gelişmeler açıklandıkça güncel bilgilerle aktarılmaya devam edecek.