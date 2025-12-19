Kahramanmaraş’ta soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar, hastalıklara karşı vücut direncini artırmak amacıyla portakal ve mandalinaya yoğun ilgi göstermeye başladı. Kış aylarının vazgeçilmez meyveleri tezgâhlardaki yerini alırken, özellikle C vitamini bakımından zengin ürünlere talep her geçen gün artıyor.

Dereli Kavşağı Halk Eğitim Merkezi’nin karşısında, Yedikuyular yol güzergâhında satış yapan esnaf Ziya Saçaklı, havaların soğumasıyla birlikte portakal ve mandalina satışlarında belirgin bir artış yaşandığını söyledi. Vatandaşların hem sağlıklı hem de lezzetli olması nedeniyle bu ürünleri tercih ettiğini ifade eden Saçaklı, kış boyunca talebin artarak devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Öte yandan fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Saçaklı, üretimden tezgâha gelene kadar geçen süreçte artan girdi maliyetleri, nakliye ve işçilik giderlerinin fiyatlara yansıdığını belirtti. Vatandaşlardan zaman zaman “fiyatlar yüksek” yönünde geri dönüşler aldıklarını kaydeden Saçaklı, buna rağmen portakal ve mandalinanın kış aylarında en çok tercih edilen meyveler arasında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Esnaf, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte satışların daha da hareketlendiğini, vatandaşların bağışıklıklarını güçlendirmek için C vitamini kaynaklarına yöneldiğini vurguladı.