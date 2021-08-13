4 ilde sağanak etkili olacak
Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.
TÜRKİYE 13.08.2021, 10:15
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı zamanla çok bulutlu olacak.
Erzurum, Erzincan, Ardahan ile Kars çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Ağrı'da 31, Erzincan'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
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|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
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|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
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|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
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|2. Aston Villa
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|3. Brentford
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|4. Brighton
|0
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|5. Burnley
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|0
|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Leeds United
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|10. Leicester City
|0
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|11. Liverpool
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|12. Man City
|0
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|13. M. United
|0
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|14. Newcastle
|0
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|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
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|17. Tottenham
|0
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|18. Watford
|0
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|19. West Ham
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|20. Wolverhampton
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|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
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|2. Athletic Bilbao
|0
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|3. Atletico Madrid
|0
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|4. Barcelona
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|5. Cádiz
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|6. Celta de Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
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|9. Getafe
|0
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|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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