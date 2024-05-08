Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-39" operasyonlarında bir organize suç örgütü çökertildi, 33 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş'ta operasyonlar düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca 14 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konulduğunu kaydetti.