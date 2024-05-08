Hakkari’de satın aldıkları küçükbaşları Elmacık köyüne götürmeye çalışan 2 besici, sürüyle ilerledikleri sırada Durankaya beldesi yolunda tipiye yakalandı.

Tipiye yakalanan sürüdeki kuzu ve oğlaklar Durankaya beldesinde görevli okul müdürleri ve antrenörler tarafından araçlarına alınarak kurtarıldı.

Kalan diğer kuzu ve oğlaklar da okulun servisine alındı ve Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki kazan dairesine bırakılarak ısınmaları sağlandı.

Havanın açılmasıyla bahçeye çıkarılan ve anneleriyle buluşturulan kuzu ve oğlaklar, sahipleri tarafından köye götürüldü.