4 partiden Fransa Senatosu’na kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un önerisi ile AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti Meclis grupları tarafından ortak yayımlanan bildiride, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ile ilgili kararına ilişkin, "Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclisimiz ve aziz Milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

TBMM Başkanı Şentop’un imzası ile yayımlanan bildiride, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ile ilgili kararına ilişkin,“Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olarak Fransa Senatosu’nun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı bir şekilde, Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin 25 Kasım 2020 tarihinde kabul ettiği kararı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fransa Senatosu görmezden gelse de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1993 yılında aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları uyarınca Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu belirtilen bildiride, Fransa Senatosu’nun almış olduğu kararın uluslararası hukuk açısından yok hükmünde olduğu kaydedildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un imzası ile yayımlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Fransa Senatosunun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı bir şe-kilde, Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin 25 Kasım 2020 tarihinde kabul ettiği kararı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Fransa Senatosu görmezden gelse de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1993 yılında aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları uyarınca Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve Fransa Senatosu’nun almış olduğu karar uluslararası hukuk açısından yok hükmündedir. Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafın-dan birkaç gün önce ikrar ve beyan edilmiş, Karabağ Ermenistan tarafından bile tanınmamış iken Fransa Senatosu’nun ne kadar gerçeklerden uzak bir karar aldığı çok açık bir şekilde görülmektedir.

30 sene boyunca Ermenistan’ın işgali altında kalan Azerbaycan toprakları, Azerbaycan ordusunun son aylardaki kahramanca mücadelesi sayesinde işgalden azat edilmiş ve yeniden Azerbaycan egemenliğine katılmıştır. Türkiye olarak bu haklı mücadelenin ve destansı zaferin her anında, kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaktan gurur duymaktayız. Azerbaycan ordusunun Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesi uyarınca meşru müdafaa kapsamında yürüttüğü harekât sonucunda asli sahiplerine dönen Azerbaycan topraklarının ebediyen Azerbaycan’ın hâkimiyetinde kalacağından en küçük bir şüphemiz bulunmamaktadır.

Minsk Grubu’nun eş-başkanlarından biri olmasına rağmen yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini görmezden gelen, tarafsız davranması gereken tüm durumlarda işgalci Ermenistan’ın yanında saf tu-tan ve Azerbaycan’ın hakkını ve hukukunu kayıt altına alan tüm Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, son zamanlarda Türkiye’ye karşı husumette sınır tanımayan Fransa’nın bu adımı, bizler için şaşırtıcı olmamıştır. Söz konusu karar, Fransa Hükûmeti’ne çağrıda bulunan Senato'nun son derece vahim bir akıl tutulması yaşadığını göstermekte, bizleri sağduyulu Fransız halkının daha makul, aklı başında ve hepsinden önemlisi uluslararası hukuka saygı gösteren temsilcileri hak ettiği düşüncesine sevk etmektedir. Söz konusu kararın, Fransa Senatosunda büyük bir çoğunluğun oyları ile kabul edilmiş olması ise Fransa’nın geleceği hakkındaki endişelerimizin artmasına sebep olmaktadır.

Fransa Hükûmeti’nin, uluslararası hukuk, hakkaniyet ve bölgedeki gerçeklerle tamamıyla ters düşen; akıl dışı asılsız iddialar, hayâl ürünü iftiralar ve ciddiye alınamayacak öneriler ihtiva eden bu kararı dikkate almayacağını ve akl-ı selimle hareket edeceğini ümit ediyoruz. Bu tür tarafgir ve provokatif girişimlerin bölgemize ve dünyaya barış, huzur ve istikrar getirmekten uzak olduğunu hatırlatırken, ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmâne adımları atanların Meclisimiz ve aziz Milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz.”