Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kaleönü köyüne inen bir aç ayı, buzağıların kaldığı ahıra girerek bir buzağıyı tamamen parçaladı, bir buzağıyı ise korkudan kaçırdı.
TÜRKİYE 12.08.2021, 12:33
Posof ilçesine bağlı Kaleönü köyünde meydana gelen olayda Süleyman Öner yeni doğan buzağıları diğer büyükbaşlardan ayırarak ayrı bir ahıra koydu. Gece geç saatler aç kalan ayı köye inerek yeni doğan buzağıların kaldığı ahıra girdi. Bir buzağıyı ahırın önünde yiyen ayı, diğer buzağıyı ise alarak kayıplara karıştı.
BUZAĞIYI GÖRÜNCE ŞAŞIP KALDI
Öner sabah hayvanlarını kontrol etmek için ahıra geldiğinde kapının önünde parçalanmış buzağıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Öner, "Gece küçük buzağıların kaldığı ahırın üzerini açarak bir buzağıyı parçaladıktan sonra diğerini de alıp kaçmış. Yetkililerden bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz" dedi.
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