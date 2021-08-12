Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kaleönü köyüne inen bir aç ayı, buzağıların kaldığı ahıra girerek bir buzağıyı tamamen parçaladı, bir buzağıyı ise korkudan kaçırdı.

TÜRKİYE 12.08.2021, 12:33
Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı

Posof ilçesine bağlı Kaleönü köyünde meydana gelen olayda Süleyman Öner yeni doğan buzağıları diğer büyükbaşlardan ayırarak ayrı bir ahıra koydu. Gece geç saatler aç kalan ayı köye inerek yeni doğan buzağıların kaldığı ahıra girdi. Bir buzağıyı ahırın önünde yiyen ayı, diğer buzağıyı ise alarak kayıplara karıştı.

BUZAĞIYI GÖRÜNCE ŞAŞIP KALDI

Öner sabah hayvanlarını kontrol etmek için ahıra geldiğinde kapının önünde parçalanmış buzağıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Öner, "Gece küçük buzağıların kaldığı ahırın üzerini açarak bir buzağıyı parçaladıktan sonra diğerini de alıp kaçmış. Yetkililerden bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz" dedi.

#ayı #Ardahan #AksuTV #aksutv haber
Yorumlar (0)
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 12 Ağustos 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:37
Öğle 12:43
İkindi 16:30
Akşam 19:39
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0