Apartmanın 8. katından düşen kadın öldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, apartmanın 8. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 12.12.2021, 21:09
Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartman sakinleri, bir kadının bağırmasıyla pencereye çıktı.
Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, apartmanın 8. katından düştüğü ve adının Nüket Akar olduğu öğrenilen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
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