Arazisine yol yapmak için dereyi doldurdu, demir yolunu tehlikeye attı
Samsun'un Kavak ilçesinde, Samsun-Sivas demir yolu hattının geçtiği dere yatağını, arazisine geçiş yapmak için toprakla dolduran bir kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 23.11.2021, 16:03
Kavak İlçesine bağlı Emirli Mahallesi'nde oturan 51 yaşındaki B.A., Samsun-Sivas demir yolu hattının geçtiği Çukurbük-Kavak istasyonları arasındaki dere yatağını toprakla doldurdu.
Yetkililer, izinsiz yapılan toprak dolgusunun demir yolu trafiğinde, olası bir taşkında tehlike oluşturarak, can ve mal kaybına neden olabileceğini tespit etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi "Hakkı olmayan yere tecavüz ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından gözaltına aldı.
Şüphelinin doldurduğu dere yatağı, demir yolu trafik güvenliğini tehlikeye atmaması için iş makineleriyle eski haline getirildi.
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