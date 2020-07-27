Ayasofya'da sabah namazı yoğun katılımla kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra üçüncü sabah namazı da yoğun katılımla eda edildi.
TÜRKİYE 27.07.2020, 10:05
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Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen vatandaşlar içeride yerlerini aldı, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu.
Bazı vatandaşlar da namazını Ayasofya Meydanı'nda yere serilen hasırlar üzerinde kıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi.
Namaz öncesi ve sonrası dualar edildi, tekbirler ve salavatlar getirildi.
Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri aralıksız sürdürüldü.
Öte yandan Ayasofya-i Kebir Camii'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri gece saatlerinde de devam etti.
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