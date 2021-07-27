Bakan Hulusi Akar'dan harekat merkezine ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde komuta kademesi ile 2. Ordu İleri Komuta Yeri’nde dün yaptığı inceleme ve denetlemeleri kapsamında harekat merkezini ziyaret etti.
TÜRKİYE 27.07.2021, 11:38
6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri’nde görevli personelle de bir araya gelen Akar, burada savunma ve güvenlik konularında yaptığı açıklamalarda, Yunanistan’ın Fransa’dan aldığı 18 Rafale uçağı ile Yunan yetkililerin son dönemde söylemlerine tepki gösterdi
Bakan Akar Türkiye’nin hukuktan, diyalogdan ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu bir kez daha vurguladı
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