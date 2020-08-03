Bakan Soylu açıkladı! Ciddi oranda düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nın son günü Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, trafik kontrol noktasındaki denetimlere katıldı. 5 günlük bayram tatilindeki kaza bilançosunu açıklayan Bakan Soylu, şu ana kadar 45 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

TÜRKİYE 03.08.2020, 15:28 03.08.2020, 18:30
16
Bakan Soylu açıkladı! Ciddi oranda düştü

İstanbul’dan helikopterle Balıkesir’e gelen İçişleri Bakanı Soylu, Bursa- Balıkesir yolunda havadan incelemede bulundu. Bakan Soylu, Susurluk yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu’na gelerek kontrol noktasında bilgi aldı. Daha sonra yol uygulamasına katılan Soylu, sürücülere ve yolculara uyarıda bulundu, durdurulan araçlardaki yolculara ve çocuklara da Susurluk ayranı ve hediye verdi.

DENETİMLER HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Denetimlerin aynı istikamet ve kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Bakan Soylu, "Şu anda Susurluk mevkisindeyiz. Yaklaşık 1,5 saatte İstanbul-İzmir arasındaki gerek otoyol olsun gerekse eski kara yolu diye nitelendirdiğimiz yolumuz olsun, buralardaki havadan denetimlerimizi yaptık. Şu an tüm Türkiye’de arkadaşlarımız gerek trafik polislerimiz gerekse jandarma trafik görevlilerimiz ile kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, bakan yardımcılarımız, dönüş yolu olması münasebetiyle tüm genel müdürlerimiz, denetimlerine devam ediyor. Bu denetimlerimiz sadece bayramın dönüşü itibarıyla bugün değil aynı zamanda yarın da devam edecek. Hafta sonu cumartesi- pazar gününe kadar bayramdaki sıkı denetim anlayışımızla beraber yollarda kaza olmaması, vatandaşlarımızın can güvenliği içerisinde bayramlara nasıl gittilerse öyle dönmeleri için arkadaşlarımız büyük bir gayret ile çalışıyor. Bizler de onların bu çalışmalarında, onların yanında olarak aynı zamanda genel tedbirlerin ne sonuçlar verdiğini birebir öğrenmeye çalışıyoruz” dedi.

'UYKUSUZ YOLA ÇIKMAYIN'

Vatandaşa tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, "Mümkün olduğunca gece yola çıkmasınlar, vatandaşlarımızdan ricamızdır. Gece yola çıkmazlarsa görüş kabiliyetleri daha net olur, gündüz araç sürerler. Dinlenmiş bir şekilde yola çıksınlar, uykusuz bir şekilde kesinlikle yola çıkmasınlar ve trafik kurallarına muhakkak riayet etsinler ve mutlaka emniyet kemerlerini taksınlar. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Belki de en temel kurallardan bir tanesi bu. Bizim öne çıkardığımız bir husus daha var; lütfen şerit ihlalleri yapmayalım. Son dönemdeki kazaların önemli bir bölümü bundan dolayı meydana geliyor" diye konuştu.

'5 GÜNDE 45 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'

Bayramın kaza bilançosunu da açıklayan Bakan Soylu, "Şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bayramın arefesinden 4’üncü günü olan bugüne kadar toplam 5 gün içerisindeki bu kaybın bir tanesi bile bizim için büyük bir acıdır ve ağırdır" dedi. 

'KAZAYI DUYUNCA BAŞIMA AĞRI GİRDİ'

Hakkari'de meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği minibüs kazasıyla ilgili de konuşan Soylu, "Sabah saatlerinde Hakkari’de 6 vatandaşımızın Göller bölgesinde uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hala da çıkmadı. Bunların her birinin bizi etkilediğini, her birinin biz de travmaya yol açtığını burada bir kez daha söylemek istiyoruz. Lütfen, her birimiz çok dikkatli olalım. Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunda riayet edelim, bayramı hüzne döndürmeyelim. Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarımızdaki oran ciddi bir şekilde düşmüştür hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildir” diye konuştu. 

'KAZALARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ VARIŞ NOKTASINA AZ ZAMAN KALA OLUYOR'

Son yıllarda trafik kazalarındaki düşüşte denetimler kadar standartların da etkisinin olduğunu kaydeden Bakan Soylu, “Burada Susurluk’tayız, bu eski kara yolu ama bir de yeni otoban var. Onu da gelirken gördük. Şimdi burada yaklaşık yüzde 50 azaldı, orada da aynı şekilde artış söz konusu. Yoğunluğun büyük bir bölümünün oraya aktığını görüyoruz. Demek ki ülkemizin yol standartları ne kadar yükselirse araç standartları ne kadar yükselirse trafikteki denetimlere ne kadar riayet edersek aynı bu şekilde trafik kazalarını, ölümleri azaltma imkanına sahip olabiliyoruz. Tekrar bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum ama dönüş yolunda muhakkak dikkatli olsunlar. 2 saatte bir 10 dakikada dinlensinler. Gideceğimiz yerler bizden kaçmıyor. Şunu da akıllarından çıkarmasınlar; kazaların önemli bir bölümü varış noktasına çok az bir zaman dilimi kala oluyor. Rahat rahat, yavaş yavaş, huzurlu bir şekilde bir vesile ile menzilimize Allah nasip etsin. Duamız budur. Allah yardımcımız olsun. Yola çıkanlara muhakkak dikkatli gitmelerini hatırlatalım” açıklamasında bulundu.

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #Kurban Bayramı #trafik kazaları
Yorumlar (0)
34°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ağustos 2020
İmsak 03:56
Güneş 05:31
Öğle 12:43
İkindi 16:32
Akşam 19:46
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25