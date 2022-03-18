Bebeğine şırıngayla çamaşır suyu içiren kadın tutuklandı

N.E. dün akşam saatlerinde 1 yaşındaki kızı L.Y'yi kusma şikayetiyle Bismil Devlet Hastanesine götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından L.Y, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Anne N.E'nin olayla ilgili kendisinden bilgi alan doktorlara, dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenerek kızına şırıngayla çamaşır suyu içirdiğini anlattı.

Bunun üzerine N.E, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.E, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.