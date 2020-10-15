Bir haftada sahte içkiden can kaybı 51'e yükseldi

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde sahte içki nedeniyle tedavi gören Turan E. ile Musa G. hayatını kaybetti. Böylelikle kentte 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.



İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 10 oldu.

Bazıları "kasten öldürmekten" tutuklandı

Yurt genelinde toplam can kaybı sayısı 51'e yükseldi. 9 Ekim'den bu yana 18 ilde 234 şüpheli yakalandı, 31’i İstanbul’da olmak üzere 70 kişi tutuklandı. Şüphelilerden bazıları kasten öldürmekten tutuklandı.

Kolonya ve kozmetik ruhsatı



Şüpheliler arasında denetimlerde yakalanmamak için kozmetik ürünleri ve kolonya imalat ruhsatı alanların olduğu ortaya çıktı.



Ele geçirilen sahte etil alkollerin ise İstanbul'dan gönderildiği belirlendi.