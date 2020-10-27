Bir mahalle karantinaya alındı!

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar kırsal mahallesinde bazı vatandaşların COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Bigadiç ilçemize bağlı Davutlar Mahallesi'nde COVID-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 26.10.2020 tarihi saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.