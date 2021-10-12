Bursa'da kimya fabrikasında patlama!
Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.
TÜRKİYE 12.10.2021, 12:56 12.10.2021, 13:25
Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.
Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD , itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahminediyoruz" ifadesini kullandı.
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