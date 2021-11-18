Çaldıkları halat tamburunu satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
Bolu'da halat tamburu çalarak sosyal medya üzerinden satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 18.11.2021, 17:48
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşçılar köyünde bir kişinin tomruk çekiminde kullanılan traktöre bağlı halat tamburunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen Çaydurt Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlığı A.Ö, R.H. ve F.H'nin yaptığını tespit etti.
Tamburun sosyal paylaşım sitesi üzerinden satılmaya çalışıldığını belirleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Banaz köyü sınırlarında ormanlık alanda bulunan tambur ise sahibine teslim edildi.
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