Cansız bedeni buzdolabına battaniyeye sarılı şekilde bulundu
2 çocuk babası İsmail Özbek'ten 5 gündür haber alınamıyordu. Özbek'in cansız bedeni, evinin buzdolabında battaniyeye sarılmış şekilde bulundu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisinden 5 günden bu yana haber alınmayan 63 yaşındaki İsmail Özbek'in evinde ölü bulunmasının arkasından kan donduran bir cinayet olayı çıktı.
UZUN SÜRE HABER ALINAMADI
Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde tek başına yaşayan İsmail Özbek'den uzun süre haber alamayan apartman sakinleri, kötü kokularında yükselmesinin ardından polis ekiplerine haber verdi.
KOKUNUN GELDİĞİ YERİ BULMAYA ÇALIŞTILAR
İddialara göre, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı kırılarak girilen daire ekipleri kötü kokunun geldiği yeri bulmak için her yeri didik aramaya başladı. Son olarak ise kapısı koli bandı ile kapatılan buzdolabına yönelen ekipler, dolabın kapağını açtığında gözlerine inanamadı.
CANSIZ BEDENİ BUZDOLABININ İÇİNDE BULUNDU
Buzdolabındaki battaniyeye sarılı kişinin cesedi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlk belirlemelere göre yaşlı adamın eşinden ayrı olduğu, 2 çocuğu bulunduğu oğlu ve kızının ise yurt dışında yaşadığı ileri sürüldü. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü sır ölüm olayın aydınlatılması için geniş çaplı araştırma başlattı.
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