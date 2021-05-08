Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz."
TÜRKİYE 08.05.2021, 21:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya girerek, ses bombalarıyla Filistinlilere saldırmasına ilişkin olarak açıklama yaptı.
"HER KOŞULDA FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "İsrail’in ilk kıblemiz Mescidi Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
3 FARKLI DİLDE YAYINLANDI
Erdoğan, mesajını Türkçe, İngilizce ve İbranice olmak üzere üç farklı dilde paylaştı.
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