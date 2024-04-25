Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Koreli uluslararası ilişkiler analisti Kang Jin-song, ABD’nin Japonya’yı AUKUS’un bir üyesi yapmaya çalışmasını "sinsi plan" olarak nitelendirdi.

Kang, AUKUS anlaşmasının yeni ülkelerle genişlemesinin Asya-Pasifik bölgesini nükleer mayın tarlasına dönüştüreceği uyarısında bulunarak, ABD’nin Japonya’yı ileri karakol gibi kullanarak nükleer mayın tarlasını Çin’e yaklaştırmayı planladığını belirtti.

ABD’yi Çin karşıtı politika temelinde Güney Kore, Avustralya, Japonya ve Filipinler ile daha güçlü güvenlik işbirlikleri kurmakla suçlayan Kang, dünya ülkelerinin Washington’ın belirli bir ülkeyi hedef alan ittifak alanını çılgınca genişletmeye yönelik kayıtsızca eylemlerine karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 21 Nisan'da ABD'nin İngiltere ve Avustralya ile Pasifik'te kurduğu üçlü savunma ortaklığını eleştirerek, bölgenin, büyük güçlerin oyun alanı olmaması gerektiğini belirtmişti.

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

İttifak üyelerini "Çin'in bölgede artan denizcilik faaliyetlerine" karşı bu alanda bir araya getiren anlaşmanın, ileri teknoloji ve sanayi alanlarında işbirliğini hedeflediği biliniyor.