Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminde kurtarılan Ayda ile telefonda görüştü

İzmir depreminin mucize çocuğu Ayda ile görüntülü konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda'ya öpücük gönderdi.

TÜRKİYE 24.11.2020, 22:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminde kurtarılan Ayda ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.

"TAYYİP DEDESİNE ÖPÜCÜK GÖNDERİYOR"

"Tayyip dedesi'ne öpücük gönderiyor. Ben de göndereyim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine öpücük gönderen Ayda'ya karşılık verdi.

Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #İzmir depremi #Ayda bebek
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