Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
TÜRKİYE 31.10.2020, 18:41
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif çıktığını duyurdu.
"KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE SON AŞAMAYA GELDİM"
Sağlık durumu hakkında bilgi veren İbrahim Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini belirterek, "Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 31, 2020
Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.
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