Duvarının altında kalan otomobil kağıda döndü
Ankara’da Cuma günü sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat çöktü. Çökme sonucu istinat duvarının altında kalan bir aracın kağıt gibi olduğu görüldü.
TÜRKİYE 13.06.2022, 09:37
Cuma günü meydana gelen sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat duvarı çöktü. ,
Çökme sonucunda duvarın altında kalan Honda markalı bir otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi.
Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü.
Otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.
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