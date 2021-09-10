Ersin Tatar: Türkiye'nin mücadelesine destek olmak vatan borcudur

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir programı kapsamında ziyaret ettiği Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'nde gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Yıllardır federasyon temeline dayalı görüşmelerde oynanan oyunlarla Ada'nın Rumların hakimiyetine geçmesine yönelik bir tezgah sergilendiğine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçemeyeceğini vurguladı.

"Kıbrıs Türkleri olarak asla böyle bir oyuna gelmeyiz, gelmeyeceğiz"

Tatar, "Görüyoruz ki karşımızdaki Rum-Yunan ikilisi, bütün anlaşmalara rağmen bazı iş birlikçi devletleriyle, Kıbrıs'ı kendilerinin tapusuna geçirmek için yaptıkları oyunları, tezgahları sürdürmektedir. Ama tabii ki biz, güçlü bir Türkiye'nin ve Türk ulusunun Kıbrıs'taki uzantısı olan Kıbrıs Türkleri olarak asla böyle bir oyuna gelmeyiz, gelmeyeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye'ye bizim de katkı koyabilmemiz tabii ki bizler için bir vatan borcudur"

Kıbrıs'ın yan yana yaşayan, iki ayrı, eşit, egemen, bağımsız devletten ibaret olduğunu, hiçbir gücün de Kıbrıs Türk halkını Türkiye Cumhuriyeti'nden koparamayacağını kaydeden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Akdeniz'de artık bizlerin ulusal menfaatleri ve çıkarları önem arz ederken Kıbrıs'ta taviz vermemiz, bir maceraya girmemiz veya onlar istedi diye farklı bir siyaset izlememiz söz konusu değildir. Biz siyasetimizi ve yeni anlayışımızı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kurgulamış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve liderliğinde Türkiye'nin çeşitli kuruluşları, hepsi yürekten bu yeni iki devlet politikasını benimsemiştir. Bize güçlü bir destek vermektedirler. Kahraman milletin fertleri olarak biz ulusal siyaseti devam ettirmeye çalışıyoruz.

Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti, Ege Adaları'nda ulusal haklarımızın sonuna kadar korunması, Doğu Akdeniz'de de KKTC'nin güçlendirilmesi suretiyle Libya'ya kadar giden o büyük bölgede Türkiye'nin söz hakkı olabilmesi.... Büyük ve güçlü Türkiye'ye bizim de katkı koyabilmemiz tabii ki bizler için bir vatan borcudur, vefadır"