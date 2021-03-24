Eş katili arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltında çark etti!

Eşini tabancayla vurarak öldüren H.B. adlı şahıs, adliyeye sevk edildiği sırada arkadaşları tarafından ''Adamsın adam, adamın kralısın'' tezahüratlarıyla karşılanmıştı. Olayın büyük tepki toplamasının ardından, eşini öldüren şahsa tezahürat yapan Serdar Ateş adlı arkadaşı gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ateş, Türk kadınlarından özür diledi.

TÜRKİYE 24.03.2021, 16:48 24.03.2021, 17:44
Eş katili arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltında çark etti!

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçen pazar akşamı işlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası Besat Doğan, hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti. Rabia Doğan kaldırıldığı hayatını kaybederken, kaçan Besat Doğan ise Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı evde olayda kullanılan tabancayla yakaladı. Besat Doğan dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Besat Doğan, adliyeye sevk edilirken, ona destek vermeye gelen arkadaşlarından Serdar Ateş'in ise "Adamsın adam, adamın kralısın" tezahüratları duyuldu.

Eşini öldüren arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltına alınınca çark etti: Türk kadınlarından özür dilerim

'SUÇLU KİŞİYİ ALENEN ÖVME'

Büyük tepki çeken sözlerin ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçluyu övdüğü gerekçesiyle Serdar Ateş'i gözaltına aldı. Ateş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ateş, 'işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen övme' suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşini öldüren arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltına alınınca çark etti: Türk kadınlarından özür dilerim

TÜRK KADINLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Serdar Ateş, serbest kaldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Besat Doğan'ın kadın cinayeti işlediğinden haberi olmadığını ve üzgün olduğunu öne sürdü. Serdar Ateş, "Başka işlemler için adliyedeydim. Kendisiyle karşılaştığımda istem dışı o lafları söyledim. Bütün Türk kadınlarından özür diliyorum. Adliyeye geldim tesadüf oldu, kendisinin de mahkemesi varmış. Ben de kendisini daha öncesinden tanıdığımdan dolayı istem dışı laf söyledim. Yıllardır tanıdığımdan dolayı ağzımdan öyle bir kelime çıktı. Ben, işlediği cinayetmiş, olaydan haberim yoktu. Kadınlardan özür dilerim" dedi.

Eşini öldüren arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltına alınınca çark etti: Türk kadınlarından özür dilerim

#Kadın #cinayet #şiddet
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