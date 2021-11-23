Eşine hediye olarak Van'daki okula kütüphane kurdu

İstanbul'da yaşayan Nurcihan Avcı, eşi Aycan Avcı'ya 50'nci yaş gününde sürpriz bir hediye vermek istedi.

Kitapları çok seven eşinin kırsaldaki bir okula kütüphane kurma hayalini gerçekleştirme karar alan Avcı, Türk Kütüphaneciler Derneğinden destek istedi.

Bunun üzerine kütüphanesi olmayan Çaldıran ilçesine 35 kilometre mesafede İran sınırında bulunan Yukarıdikme İlk ve Ortaokulu Müdürü Zeynalabidin Durgaç ile iletişime geçen Avcı, okula bir kütüphane kurma sözü verdi.

Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlatan Avcı, öğretmen ve idarecilerin de desteğiyle okulun kullanılmayan bir bölümünü eşinin isminin verildiği "Aycan Avcı Kütüphanesi"ne dönüştürdü.

İçine raflar, oyun grupları, çalışma masaları ve bilgisayar kuran Avcı, 5 bin kitap kapasiteli kütüphaneye ilk etapta 2 bin 500 kitap yerleştirdi.