Gaziantep'te bazı kamu görevlilerine 5 gün kar izni

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti.

Olumsuz hava şartları, önümüzdeki hafta da devam edeceğinden;

Hamile,engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir.



Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir.#Gaziantep — Davut GÜL (@gul_davut) January 23, 2022

Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını ifade eden Gül, "Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" açıklamasını yaptı.