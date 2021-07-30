HES kodu olmayan yolcu, şoföre saldırdı!
Hes kodu ile akbili entegre olmayan yolcu otobüse binmekte ısrarcı olunca tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması ile otobüs şoförünü darp eden yolcu olay yerinden koşarak kaçtı.
TÜRKİYE 30.07.2021, 12:57
İstanbul Ataşehir’de bir kişi, HES kodu ile entegre olmayan İstanbul Kartı ile 19D hat numaralı İETT otobüsüne biniş yapmak istedi.
Otobüs şoförü yolcuyu bu şekilde alamayacağını belirtince şahıs şoföre hakaret etti, hakaret sonrası şoför ve yolcu arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu tarafından otobüs şoförü darbedildi.
ŞOFÖRE SALDIRIP KAÇTI
Vatandaşların saldırgana tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaralı şoföre müdahale eden sağlık ekipleri müdahalenin ardından yaralı şoförü yakındaki hastaneye götürüldü.
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