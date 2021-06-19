Kapadokya'nın yapısını bozanlara verilecek cezalar belli oldu
Kapadokya'da bölgenin yapısını bozan veya Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu ihlal edenlere 500 lira ile 200 bin lira arasında ceza uygulanacak.
Kapadokya Alan Başkanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmeliği" ile bölgede ceza uygulanacak fiiller ile ceza miktarları belirlendi.
Yönetmeliğe göre, Kapadokya alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı fiiller için 50 bin ile 200 bin lira ceza verilecek.
Alanın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırı fiiller için ise 500 lira ile 5 bin lira arasında idari para cezası verilecek.
Orman, Çevre, Kara Avcılığı ve Su Ürünleri kanunlarında yasaklanan fiillerin Kapadokya alanı sınırları içerisinde işlenmesi halinde bu kanunlarda tanımlanmış idari para cezaları iki misli artırılacak. Bir fiil ile birden fazla aykırılığın işlenmesi halinde bu aykırılıklara ilişkin en ağır idari para cezası uygulanacak.
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