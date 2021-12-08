Karısı pideciye kaçınca kendini yere atıp sinir krizi geçiren adam, Müge Anlı'da börek yaptı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak günlerdir haber alamadığı eşi için yardım isteyen Serkan Kıyak, gelen telefon bağlantısıyla yıkıldı. Pideciye kaçan eşinin kendisini ve ailesini istemediğini söylemesiyle kendini yerlere atan adam, kafasını defalarca zemine vurdu. Programın yeni bölümünde ise Kıyak, bambaşka biri oldu. Eşinden ayrılmaya karar veren Serkan Kıyak, mutfağa girip börek yaptı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Serkan Kıyak, günlerdir haber alamadığı eşi Zehra Kıyak'ın bulunabilmesi için yardım istedi. Eşinin kandırılarak 2 yaşındaki bebekleri ile görme engelli anneannesini bırakıp gittiğini ifade eden Kıyak, Zehra'yı daha önce başka erkeklere defalarca çıplak fotoğrafını atarken yakaladığını da söyledi.
EŞİNİN DÖNMESİ İÇİN YALVARDI
Eşinin geri dönmesi için adeta yalvaran adam, "Benim eşim yapmaz. Döner inanıyorum. Herkes hata yapar ben affederim. Güzel karım, melek karım lütfen dön geriye... Sana kına gecesi yaptım. Helali hoş olsun...Dönsün çamaşır makinesini de alırım. Herkesin karısı bulunuyor, benimkini de bulun" dedi.
PİDECİYE KAÇTIĞINI ÖĞRENİNCE YIKILDI
Ancak Serkan Kıyak gelen telefon bağlantıları ile adeta yıkıldı. Yayına telefonla bağlanan Zehra'nın komşusu Rümeysa isimli kişi, Zehra'nın kendisini arayarak karşı komşuları pideci Gökhan'la kaçtıklarını ifade etti. Daha sonra yayına bağlanan Zehra ise Serkan'ı ve ailesini istemediğini söyledi.
KENDİNİ YERLERE ATTI
Yaşananları kaldıramayan Serkan Kıyak, "Bu mu emeklerimin karşılığı? Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel! Yine affederim... 87 yaşında nenene nasıl kıydın, gittin? Zehra geleceksin... Ben seni sevdim. Ben sana ne yaptım? Hayallerimi yıktın. Yaşayamam ben... Şikayetçiyim" diyerek kendini yerlere attı. Kafasını birkaç defa da zemine vuran Kıyak, Müge Anlı'nın ekipleri tarafından stüdyodan çıkarıldı.
MUTFAĞA GİRİP BÖREK YAPTI
Müge Anlı canlı yayınında yeni bir gelişme yaşandı.Eşinden ayrılmaya karar veren Serkan Kıyak, mutfağa girdi. Karısı tarafından terk edilince canlı yayında sinir krizi geçiren Serkan Kıyak, börek yaptı. Yaptığı böreği Müge Anlı'ya ikram eden Kıyak, hayatında yeni bir başlangıç yapacağını belirtti.
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