Kasım ayı yağışları normale göre yarı yarıya azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri, kasım ayında yağışların normale kıyasla yüzde 49 azaldığını gösterdi. Ege ve Marmara bölgelerinde son 40 yılın en düşük ikinci kasım ayı yağışı yaşandı.

TÜRKİYE 05.12.2020, 11:17
Kasım ayı yağışları normale göre yarı yarıya azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan yağış raporuna göre, kasım ayında yağışlar ülke genelinde normalin altında gerçekleşti.

Geçen ay ortalama 34,7 milimetre olarak kaydedilen yağışlarda, normale kıyasla yüzde 49 azalma olurken, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 12 artış yaşandı.

Türkiye'de uzun yıllar kasım ayı yağış ortalaması 67,8 milimetre olarak kayıtlarda yer alıyor. Kasım 2019'da ise ortalama 30,9 milimetre yağış kaydedilmişti.

En fazla azalma yüzde 96 ile Edirne'de

Bu yılın kasım ayı yağışları Adıyaman, Şanlıurfa, Doğu Karadeniz'in sahil kesimi, Tunceli, Erzurum, Kars civarları hariç ülkenin tamamında azalma gösterdi. Özellikle Ege, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında normale göre azalmalar yer yer yüzde 80'lerin üzerine çıktı.

Ege ve Marmara bölgelerinde son 40 yılın en düşük ikinci kasım ayı yağışı gerçekleşti.

Kasım ayında 2 milimetre ile Eskişehir en az yağış alan il olurken, Rize 192,3 milimetre ile en fazla yağışın kaydedildiği yer oldu. Yağışlarda normale göre en fazla azalma ise yüzde 96 ile Edirne'de meydana geldi.

Bölgelere göre yağış değerlendirmesi

Raporda, bölgelere göre de yağış değerlendirmesi yapıldı. Buna göre, Marmara Bölgesi'nde kasım ayı yağışları normale kıyasla yüzde 74, geçen yılın kasım ayına kıyasla da yüzde 36 azaldı. 

Ege Bölgesi'nde yağışlarda normale göre yüzde 90, geçen yılın kasım ayı yağışlarına kıyasla yüzde 83 düşüş gerçekleşti.

Akdeniz Bölgesi'nde kasım yağışları normalden yüzde 54, geçen yılın kasım ayından yüzde 13 daha az.

İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar normale göre yüzde 64, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 34 azaldı.

Karadeniz Bölgesi'nde ise yağışlar normale göre yüzde 35 azalmasına karşın, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 51 arttı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlarda normale göre yüzde 24 azalma, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise normale göre yüzde 7 azalan yağışlar, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 100'den fazla artış kaydetti. 

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #yağış #Türkiye
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