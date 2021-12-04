Köpeklerin drone ile imtihanı kamerada
Van’da havadan çekim yapan bir fotoğrafçının yere doğru alçalan drone cihazına köpeklerin saldırısı ilginç görüntüler oluşturdu.
TÜRKİYE 04.12.2021, 14:58
İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından günlük sokak hayvanı besleme çalışmalarında havadan çekim yapan bir fotoğrafçının yere doğru alçalan drone cihazına köpeklerin saldırıda bulunması kameralara yansıdı.
Hayvan besleme etkinliğine katılan Recep Dağ isimli fotoğrafçı, bir süre havada çekim yaptıktan sonra yere indirmeye çalıştığı drone cihazı, köpeklerin ilgisini çekti. Drone cihazına yetişebilmek için havaya zıplayan ve cihaza saldırmaya çalışan köpeklerin ilginç görüntüleri ise kayıt altına alındı.
Köpeklerin saldırıda dronenin iki kanadını kırdığını söyleyen Recep Dağ, “Bugün sokak hayvanlarını besleme etkinliğinde köpeklerin verdiği tepkiyi gördük. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı" dedi.
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