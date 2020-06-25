Kore Savaşının üzerinden 70 yıl geçti!
Kore Savaşının 70. Yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir video paylaştı.
TÜRKİYE 25.06.2020, 20:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Savaşının 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj göndererek, "Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.
Erdoğan mesajında, Kore halkının huzur ve güvenliği ile uluslararası barışın tesisi için omuz omuza savaşan kahraman askerlerin Kore ile ilelebet sürecek bir dostluğun kurulmasını temin ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
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