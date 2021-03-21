Koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ceza yağıyor

Kocaeli'de salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 4 bin 236 iş yeri ile 14 bin 187 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 122, yasaklanan yerlerde sigara içen 43, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 174, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 1, karantina tedbirlerine uymayan 1 kişi ile 11 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.

Samsun'da karantina kurallarına ihlal eden 9 kişiye adli ve idari işlem

Samsun'da yapılan koronavirüs denetimlerinde, Tekkeköy-Ordu yolu uygulama noktasında karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi tespit edildi ve idari yaptırım uygulandıktan sonra bu kişiler filyasyon ekiplerine teslim edildi.

Canik ilçesinde ise karantinada olması gereken bir kişi, kuaförde tıraş olurken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu hakkında sağlık ekipleri bilgilendirilmiş ve şahıs hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmıştır. Atakum ilçemizde zincir bir marketin girişinde yapılan HES kodu kontrolünde durumunun riskli olduğu görülen bir şahsın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine hızla olay yerine giden ekipler, şahsı yakalayarak idari para cezası uygulamış, olay yerine çağrılan 112 ekiplerine teslimini sağlamışlardır. İlkadım ilçemizde otogar civarında yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın, ayrıca İlkadım ilçe merkezinde de yine bir şahsın sorgulamasında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilmiş olup idari para cezası uygulanarak 112 ekiplerine teslim edilmiştir."

"Karantina kurallarını asla ihlal etmeyelim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, karantina kurallarından asla taviz verilmeyeceğini ve COVID-19 ile mücadelenin azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Söz konusu hepimizin sağlığı, sevdiklerimiz için, sağlığımız için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Karantina kurallarını asla ihlal etmeyelim. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda girmeyelim. İlimizi hep beraber çok riskli iller kategorisinden çıkarıp, mavi kategoriye yükseltelim" dedi.