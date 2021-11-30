Önüne yabani hayvan çıkan polis aracı takla attı

Eskişehir'de Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği’ne ait polis aracını kullanan polis memuru Barış A., viraja girdiği esnada yola fırlayan yabani hayvana çarpmamak için ani manevra yaptı.

Manevra sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak takla attı.

Polis memuru Barış A. ile yanında bulunan polis memuru Murat T. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.