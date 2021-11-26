Tartıştığı babasını sokak ortasında bıçakladı
Sultangazi'de R.K. isimli kişi tartıştığı babasını engel olmaya çalışan bir kadına rağmen sokak ortasında bıçakladı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
TÜRKİYE 26.11.2021, 15:07
Dün saat 21.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde iddialara göre baba E.K. ile oğlu R.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etmeye başladı. Burada bulunan bir kadın ikilinin arasına girerek, kavgayı sonlandırma çalıştı. Çıkan kavgada R.K., babası E.K'yi bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kanlar içerisinde kalan kişiye ilk müdahaleyi sokaktakiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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