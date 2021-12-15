Tokat’ta orman yangını kontrol altına alındı
Tokat’ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
TÜRKİYE 15.12.2021, 19:52
Tokat'ta Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesi ile Kuyucak köyü Ballı Kaya Yaylası arasındaki ormanlık alanda çıktı.
Rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede çam ağaçlarının bulunduğu alana yayıldı.
Tokat Orman İşletme ekiplerinin yanı sıra bölgeye Amasya Orman İşletme ekipleri sevk edildi.
5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
16 arazöz, 4 kepçe, 2 greyder, 10 itfaiye aracı ile birlikte toplam 120 personel müdahale etti.
Tokat ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın 5 saatte kontrol altına alındı.
5 HEKTAR KÜL OLDU
Yangında 5 hektarlık ormanlık alan kül oldu.
Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini tespit edilmesi için çalışma başlattı.
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